"Горняки" направили запрос на 24-летнего игрока и предложили сохранение части экономических прав на футболиста за голландским клубом.

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В Нидерландах ответили отказом, но дончане готовы увеличить свое предложение до 15 миллионов евро.

Обратите внимание! Нерес выступает в правом фланге атаки. Именно эта позиция у Шахтера ослабла в декабре, поскольку команду покинул многолетний лидер Марлос.

Что известно про Нереса

В этом сезоне Нерес, который в основном выступает на позиции правого вингера, сыграл за Аякс 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

На счету Нереса семь матчей в составе национальной сборной Бразилии в 2019 году и один забитый мяч.

Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.