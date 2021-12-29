"Горняки" направили запрос на 24-летнего игрока и предложили сохранение части экономических прав на футболиста за голландским клубом.
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В Нидерландах ответили отказом, но дончане готовы увеличить свое предложение до 15 миллионов евро.
Что известно про Нереса
В этом сезоне Нерес, который в основном выступает на позиции правого вингера, сыграл за Аякс 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
На счету Нереса семь матчей в составе национальной сборной Бразилии в 2019 году и один забитый мяч.
Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.