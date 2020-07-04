"Шахтер" своим интересом к защитнику Интернасьонала Эрику остановил его переход в "Аль-Айн" из ОАЭ.

Информация о желании арабского клуба подписать 19-летнего футболиста появилась еще в понедельник, однако в четверг запрос по Эрику сделал "Шахтер". Об этом сообщает Revista Colorada.

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После этого защитник попросил паузу в переговорах с "Аль-Айном", но руководство азиатского клуба дало Эрику буквально пару дней на размышления, после чего угрожало отменить сделку.

Теперь между клубами началась борьба, но последнее слово за самим Эриком.

Что известно об Эрике

Эрик в июле 2019-го заключил свой первый профессиональный контракт, а до того играл в молодежной команде "Интернасьонала".

Защитник играет слева в обороне, как и защитник "Шахтера" Исмаили. Ранее сообщалось, что итальянская "Рома" продолжает интересоваться игроком чемпиона Украины.