4 июля киевское "Динамо" сыграет с "Шахтером" в центральном матче 29 тура УПЛ. Болельщики могут посмотреть этот матч по телевизору, а также онлайн.

Поединок "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30, пишет 24 канал.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Шахтер" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 97 гривен.

Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub и клубный канал "Динамо".

Также матч "Динамо" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт 24