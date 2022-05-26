Как в замедленном фильме – экс-вратарь Динамо рассказал, как получил контузию в Лисичанске
Источник:ютуб-канал "ПроФутбол"
Бывший вратарь Динамо и Днепра Святослав Сирота в первые дни полномасштабной войны записался добровольцем в армию, предварительно эвакуировав семью на запад Украины. Он рассказал жуткий случай с передовой.
Сирота: Вспышка произошла и сразу все, сразу уши заложило
Экс-игрок рассказал, как получил контузию в Лисичанске. Он был в блиндаже, когда прямо туда прилетел снаряд.
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Я был в блиндаже, и вдруг увидел вспышку – что-то прилетело. Там и танк стрелял и миномет. Вспышка произошла и сразу все, сразу уши заложило. Сразу как в замедленном фильме. Хопа – и поплыл… И общение такое, как плаваешь, и чувствуешь себя как пьяный. Дошел, упал, лег и подняться уже не смог,
– сказал эксигровец.
Сироте чудом удалось уехать из "горячей точки". Он рассказал, что после контузии ничего не мог делать.
"Прямо в блиндаж прилетело. Я был на месте. Ушел - а там ранение боец получил. Я ушел, забрал броники, магазины. Сообщил командиру, что у нас такое. Пришли на помощь ребята, изменились, и мы с командиром нашим пошли к месту нахождения.
В тот день эвакуации не было. То есть, там сразу после боя нашего раненого забрали. А на следующий день там уже были бои... Я уже не участвовал. Я реально не мог ничего делать. Даже сесть. И была очень тяжелая ситуация. Нас потом вечером забрали – машин не было, на БТР вывезли раненых", – отметил Святослав.
Что известно о бывшем футболисте
- Сирота является питомцем Динамо, однако дебютировать за первую команду киевлян ему не удалось.
- Он сыграл всего два матча за дубль "бело-синих".
- Затем он перешел в Верес, где сыграл 45 поединков, а затем в Днепр, за который провел 30 игр.
- После завершения карьеры вратаря Сирота работал арбитром во Второй лиге Украины.
- В мирное время Святослав Сирота играл за сборную ветеранов Украины.