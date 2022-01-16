Он соединил китайскую столицу с другими городами, в которых будут проходить международные соревнования. Его скорость достигает 350 километров в час.

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Это позволяет быстро доставлять спортсменов к Олимпийским локациям. Разработчики поезда заполнили его разнообразными инновационными технологиями, которые позволяют атлетам – и не только им – комфортно путешествовать.

Это и 5G интернет, и разнообразные устройства для гаджетов, и системы связи и информирования. В поезде даже устроили суперетехнологическую телестудию, из которой в режиме реального времени можно передавать видеосигнал в любой уголок планеты.

"Когда поезд быстро движется, то сложно создать сеть 5G, которая позволяет стабильно передавать видео в HD-качестве. Для того, чтобы это гарантировать мы разработали специальную систему передачи связи 5G и соединили ее с инновационными устройствами передачи сигнала", – рассказал инженер Китайской медиагруппы Сун Хао.

Олимпийские поселки

Не менее инновационные и олимпийские поселки. Их разработали таким образом, чтобы у атлетов было все необходимое для хорошего отдыха. Внутри есть традиционные бассейны, спортивные залы, а еще залы с устройствами виртуальной реальности.

Там можно поиграть в VR-игры и даже виртуально посетить китайскую космическую станцию. Учитывая пандемию COVID-19, особое внимание в олимпийских поселках уделили санитарной безопасности.

Если тренажером воспользовался кто-то из спортсменов, то обслуживающий персонал его простерилизует, прежде чем им можно будет снова пользоваться,

– заверил пресс-атташе Олимпийской деревни в Чжанцзякоу Ли Кянг.

Представители Международного олимпиского комитета уже начали оценивать соответствие олимпийских локаций в Китае стандартам и правилам соревнований. Первые результаты – положительные.

Штамм Омикрон может помешать

Но все эти приготовления может свести на нет новый штамм коронавируса Омикрон. В Китае за неделю зарегистрировали сразу 5 вспышек инфекции. Один – в городе Тяньцзин, который расположен всего лишь в 100 километрах от Пекина.

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Там ввели жесткий карантин. Люди могут выходить на улицу лишь, если едут на работу или идут в магазин за товарами первой необходимости. Выехать из города почти невозможно, выпускают только по неотложным делам, что надо подтвердить соответствующими документами.

Также в Тяньцзине запустили массовое тестирование на COVID-19 для отслеживания путей распространения инфекции. Завершить тестирование планируют через 2 дня.

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