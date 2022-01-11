В Китае растут случаи инфицирования Омикроном
СМИ отмечают, что в понедельник, 10 января, в Аньяне было выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса – Омикроном.
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Подозревают, что это может быть связано с ситуацией в Тяньцзине, где также сообщили о двух случаях заражения.
В Аньяне проживает 5,5 млн. человек. Людям им запрещено выходить на улицы. Также на дороги не допускается транспорт, не связанный с экстренными службами.
Сроки карантина неизвестны. Ранее локдаун был введен в городах Сиань и Ючжоу.
Официальный представитель оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине Хуан Чунь заявил, что распространение Омикрона при худшем сценарии может повлиять на график Игр.