Как и Залужный: Кулеба засветился в жилетке одного из клубов УПЛ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал, за какую футбольную команду он болеет. На одной из встреч он появился в жилете с эмблемой клуба УПЛ.
Оказалось, что Дмитрий Кулеба болеет киевским Динамо. Именно с эмблемой этого клуба он явился на встречу с аргентинским дипломатом Рафаэлем Гросси, пишет 24 канал .
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Еще один топ-фанат Динамо
Фото со встречи были опубликованы в социальных сетях. Похоже, что болельщики "Динамо" оценили футбольный вкус Кулебы.
Кулеба болеет за Динамо / Фото с твиттера головы МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Из-за воздушной тревоги переговоры состоялись в одном из киевских укрытий.
Залужный также болеет за Динамо
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный носит куртку с шевроном "Динамо" на рукаве.
- В сентябре Залужный расписал молодоженов в Киеве. Он расписал офицера украинской армии Евгения Воротила и его невесту Марию.
- На свадьбу Залужный прибыл в куртку, на которой находился шеврон. Однако не Вооруженных сил, а киевского Динамо.