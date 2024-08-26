На кону путевка в групповой раунд ЛЧ: где смотреть матч РБ Зальцбург – Динамо

Киевское Динамо проведет второй матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Встреча с Зальцбургом состоится на "Ред Булл Арене" во вторник, 27 августа.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (по киевскому времени). Главным арбитром поединка Зальцбург – Динамо будет турецкий рефери Халил Умут Мелер, информирует 24 Канал.

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Кто покажет матч Динамо

В этом матче определится участник группового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В первой игре Динамо потерпело поражение от Зальцбурга 0:2. Результативные удары в свой актив записали Доржелес и Чергорд.

Напомним, что во время квалификационного пути Динамо уже выбило сербский Партизан и шотландский Рейнджерс.

К слову. Предстоящая игра между Зальцбургом и Динамо станет для команд лишь второй очной встречей в истории.

Матч РБ Зальцбург – Динамо можно посмотреть благодаря официальному транслятору в Украине – медиасервису MEGOGO.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка "бело-синих". Также болельщики, которые не смогут посмотреть игру в прямом эфире, смогут узнать финальный счет, и ознакомиться с послематчевыми комментариями участников поединка.