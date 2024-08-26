Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом). Головним арбітром поєдинку Зальцбург – Динамо буде турецький рефері Халіл Умут Мелер, інформує 24 Канал.

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Хто покаже матч Динамо

У цьому матчі визначиться учасник групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. У першій грі Динамо зазнало поразки від Зальцбурга 0:2. Результативні удари у свій актив записали Доржелес та Чергорд.

Нагадаємо, що під час кваліфікаційного шляху Динамо вже вибило сербський Партизан та шотландський Рейнджерс.

До слова. Майбутня гра між Зальцбургом та Динамо стане для команд лише другою очною зустріччю в історії.

Матч РБ Зальцбург – Динамо можна переглянути завдяки офіційному транслятору в Україні – медіасервісу MEGOGO.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку "біло-синіх". Також уболівальники, які не матимуть змогу переглянути гру у прямому ефірі, зможуть дізнатись фінальний рахунок, та ознайомитись із післяматчевими коментарями учасників поєдинку.