Онлайн-трансляция церемонии закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже

В столице Франции завершились летние Паралимпийские игры. В течение одиннадцати соревновательных дней параатлеты со всего мира боролись за награды в 23 видах спорта.

В воскресенье, 8 сентября, в Париже состоится официальная церемония закрытия XVII летних Паралимпийских игр-2024. Торжественное мероприятие начнется на стадионе "Стад де Франс" в 21:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Итоги Паралимпиады-2024

Игры в Париже продолжались с 28 августа по 8 сентября. Медальный зачет со значительным отрывом выиграла команда Китая. На счету спортсменов из Поднебесной 220 наград: 94 золотых, 76 серебряных и 50 бронзовых.

В первую пятерку также попали сборные Великобритании, США, Нидерландов и Бразилии.

Украинские параатлеты завоевали 81 медаль: 22 золотые, 27 серебряных и 32 бронзовые. В медальном зачете Украина заняла седьмое место, а по общему количеству наград – пятое.

Что будет на церемонии закрытия Паралимпиады

Программа официальной церемонии закрытия будет включать парад 4400 спортсменов, которые принимали участие в Паралимпиаде-2024. Также состоится эстафета передачи паралимпийского огня от столицы Франции до Лос-Анджелеса – городу хозяину Паралимпийских игр-2028.

В параде участников примут участие украинские параатлеты. Знаменосцем нашей команды будет чемпион Паралимпиады-2024 по плаванию Александр Комаров.

Также организаторы обещают грандиозный концерт с участием 24 французских исполнителей электронной музыки во главе с легендарным Жан-Мишель Жарром.

Когда начнется церемония закрытия Олимпиады-2024

Торжественная церемония закрытия летних Паралимпийских игр в Париже стартует в 21:00 по киевскому времени. 24 Канал проведет онлайн-трансляцию действа. Вашему вниманию будут опубликованы самые интересные фото и видео с события.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия XVII летних Паралимпийских игр-2024