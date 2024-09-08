У неділю, 8 вересня, у Парижі відбудеться офіційна церемонія закриття XVII літніх Паралімпійських ігор-2024. Урочистий захід розпочнеться на стадіоні "Стад де Франс" о 21:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Підсумки Паралімпіади-2024

Ігри в Парижі тривали з 28 серпня до 8 вересня. Медальний залік зі значним відривом виграла команда Китаю. На рахунку спортсменів з Піднебесної 220 нагород: 94 золотих, 76 срібних та 50 бронзових.

До чільної п'ятірки також потрапили збірні Великої Британії, США, Нідерландів та Бразилії.

Українські параатлети здобули 81 медаль: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові. У медальному заліку Україна посіла сьоме місце, а за загальною кількістю нагород – п'яте.

Що буде на церемонії закриття Паралімпіади

Програма офіційної церемонії закриття включатиме парад 4400 спортсменів, які брали участь у Паралімпіаді-2024. Також відбудеться естафета передачі паралімпійського вогню від столиці Франції до Лос-Анджелесу – місту господарю Паралімпійських ігор-2028.

У параді учасників візьмуть участь українські параатлети. Прапороносцем нашої команди буде чемпіон Паралімпіади-2024 з плавання Олександр Комаров.

Також організатори обіцяють грандіозний концерт за участю 24 французьких виконавців електронної музики на чолі з легендарним Жан-Мішель Жарром.

Коли розпочнеться церемонія закриття Олімпіади-2024

Урочиста церемонія закриття літніх Паралімпійських ігор в Парижі стартує о 21:00 за київським часом. 24 Канал проведе онлайн-трансляцію дійства. До вашої уваги будуть опубліковані найцікавіші фото та відео з події.

Онлайн-трансляція церемонії закриття XVII літніх Паралімпійських ігор-2024