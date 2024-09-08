Стало известно, кто из украинских паралимпийцев будет нести желто-голубое знамя. Знаменосцем от Украины будет чемпион и призер Игр-2024 в Париже – Александр Комаров.

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Александр Комаров на Паралимпийских играх-2024

Украинский параплавец Александр Комаров первым получил "золото" для национальной сборной на Паралимпиаде-2024. Он установил паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.

Мариупольский паралимпиец стал третьим на дистанций 200 метров, а во время награждения Александр отошел от "нейтрала", который в том заплыве выиграл "серебро".

Также Комаров стал бронзовым призером Паралимпиады-2024 в плавании в составе команды в миксте на эстафете 4x50 метров комплексным стилем.

Паралимпийская сборная Украины на начало последнего дня соревнований в своем активе имеет 79 медалей и занимает седьмое место в общем рейтинге Паралимпиады-2024. Национальная сборная завоевала 21-е "золото", 26 серебряных и 32 бронзовые медали.