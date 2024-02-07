Не "Happy End": российская модель, которой приписывали роман с Мудриком, назвала причину разрыва

Еще в конце ноября 2023-го года бдительные болельщики заметили первые вспышки в личной жизни Михаила Мудрика. Левый вингер лондонского Челси выложил фотографии из тех мест, откуда свои фото публиковала модель Виолетта Грачева.

До этого момента о личной жизни Михаила Мудрика не было известно абсолютно ничего. Поклонники украинского футболиста могли бы порадоваться за одного из лидеров сборной Украины, если бы не одно "но". Модель Виолетта Грачева гражданка России.

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Намек на окончание отношений с футболистом или бывшим парнем

Михаил и Виолетта заподозрили в романе из-за слишком большого сходства фотографий из одних и тех же мест. Речь идет даже об автомобиле. После чего украинские болельщики не стали скрывать своего возмущения, которое вылили в комментариях на страницах Грачевой и Мудрика.

Следует отметить, что оба никак не комментируют или подтверждают свои отношения.

6 февраля российская модель, которая проживает в Дубае, выложила в инстаграме окошко, где подписчики могут оставить свои вопросы. Конечно, что многих интересовало, как модель реагирует на хейт украинцев.

Модель заверила, что не видит смысла комментировать хейт, добавив, что всюду существуют адекватные и неадекватные люди.

Также девушка заинтриговала ответом на разрыв отношений. Россиянка назвала причины, почему разошлась со своим возлюбленным. Однако доподлинно неизвестно, о ком говорит Виолетта – о Мудрике или разводе со своим предыдущим парнем Матиасом Норманном.

Разные взгляды, принципы. Я должна гордиться своим мужем, а не стесняться,

– ответила Грачева.

Однако Мудрик и Грачева продолжают следить друг за другом и оставлять предпочтения под фотографиями. Например, Михаил не обошел вниманием последний пост российской модели, которая хоть и убрала триколор из профиля страницы, но не скрывает своего происхождения.



Происхождение Грачевой, которой приписывают отношения с Мудриком / Скриншот из инстаграмма россиянки

Также в комментариях украинские пользователи инстаграм не перестают обращаться к Михаилу и даже просят модель передать футболисту "привет".

Мудрик до сих пор не может проявить себя в английском футболе. Из-за чего попал в немилость болельщиков лондонского клуба. Михаил не получает много игровой практики, но и не удивляет в матчах, где ему доверяет Маурисио Почеттино. В этом сезоне-2023/2024 Мудрик принял участие в 25 поединках Челси, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.