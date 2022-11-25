Заключительная игра года: Динамо и Металлист сыграют перенесенный матч УПЛ

Киевское Динамо сообщило о проведении заключительного матча в 2022 году. Это будет перенесенная игра 8 тура против харьковского Металлиста.

Игра будет домашней для киевлян. Матч должен начаться 14:00 в последний день месяца – в среду, 30 ноября.

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Заключительный матч 2022 года

Встреча с Металлистом должна была состояться в Киеве 20 октября, однако ее перенесли из-за массированных ракетных обстрелов столицы Украины со стороны России.

Отметим, что этот поединок станет для "бело-синих" заключительным в первом круге чемпионата Украины,

– отмечает прессслужба киевского клуба.

Перерыв в УПЛ