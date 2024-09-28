Шикарный бильярдный удар: украинец из Манчестер Юнайтед отметился эффектным голом

Полузащитник юношеской команды Манчестер Юнайтед U18 Закери Бауманн отметился первым забитым голом в сезоне. Этнический украинец принял участие в разгроме сверстников из Блэкберна.

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги U-18 между командами Манчестер Юнайтед и Блэкберн. В составе хозяев на поле вышел хавбек Закери Бауманн, пишет 24 Канал.

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Первый гол в сезоне

На 30-й минуте матча Бауманн получил пас от партнера по команде и ударом из пределов штрафной площадки отправил мяч в угол ворот. 17-летний футболист украинского происхождения удвоил счет во встрече. Для Закери этот гол стал первым в сезоне.

Видео гола Бауманна

На 52-й минуте матча Бауманна заменили. Поединок завершился полным разгромом Блэкберна – 9:0.

Усиление для сборной Украины