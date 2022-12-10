"Не гарантирую, что вернусь": Неймар намекнул на свой уход из сборной Бразилии

Вылет Бразилии на стадии четвертьфинала ЧМ-2022 болезненно ударил по главной звезде "селесао" Неймару. 30-летний форвард ПСЖ задумался о завершении карьеры в сборной.

Сборная Бразилии сенсационно уступила Хорватии в четвертьфинале Мундиаля. "Пентакампионы" были озадачены надежной игрой вратаря "клетчатых" Доминика Ливаковича.

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Поединок против хорватов стал особенным для "десятки" "волшебников мяча" Неймара. Гол 30-летнего форварда стал 77-м в футболке сборной Бразилии. По этому показателю нападающий сравнялся с главным бомбардиром "селесао" Пеле.

Однако это достижение не слишком радует Неймара. После окончания поединка звездный форвард сообщил о своем возможном завершении карьеры в сборной.

Сложная дилемма Неймара

"Мне нужно еще немного об этом подумать. Не прощаюсь со сборной, но также и не гарантирую на сто процентов, что вернусь. Должен еще подумать об этом, о правильных шагах для себя и национальной команды", – сказал бразилец.

Форвард ПСЖ очень болезненно переживает вылет "селесао" от Хорватии.

Это ужасное чувство. Трудно подобрать слова, чтобы описать это чувство. Мы сражались, но я горжусь своими партнерами, их характером, который они продемонстрировали, исполняя пенальти,

– отметил Неймар.

Отметим, что турнир в Катаре непросто складывался для Неймара. Уже в самом первом матче группового раунда против Сербии бразилец получил травму. Пропустив два последующих поединка, форвард вернулся в игре 1/8 финала против Южной Кореи (4:1). Но четвертьфинальный матч против Хорватии стал последним для Неймара и его партнеров на Мундиале-2022.

В составе "пентакампионов" форвард ПСЖ сыграл 124 матча, в которых забил 77 голов. На ЧМ-2022 Неймар отыграл 3 матча, забил 2 гола и отдал один ассист.

Ранее мы сообщали, что главный тренер Бразилии Тете сразу после поражения в четвертьфинале подал в отставку.