Польша формирует коалицию против допуска россиян к соревнованиям: заявление министра спорта Бортничука
Источник:RMF FM
Союзники Украины не собираются выполнять рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Около 36 стран не согласны с возвращением спортсменов стран-террористов.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук в начале года анонсировал создание коалиции против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Следующим шагом союзников Украины станет принятие совместной декларации по поводу бана спортсменов из стран-агрессоров.
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Польша не согласится на возвращение россиян и белорусов
Об этом рассказал Камиль Бортничук, общаясь с польскими журналистами.
"Будет ли Польша бойкотировать соревнования? По этому поводу ничего не изменилось. Мы находимся в процессе формирования следующей позиции коалиции из 36 стран.
15 мая у нас Совет ЕС по спорту, где мы также планируем принять четкую декларацию против возвращения россиян и белорусов на международную арену", – рассказал Бортничук.
Также Бортничук подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии не будут участниками Европейских игр, которые стартуют в Польше 21 июня
У нас есть полная поддержка Европейского олимпийского комитета, который является нашим главным партнером в организации этого мероприятия. Абсолютно ни один участник из России и Беларуси не выступит на Европейских играх,
– заверил Бортничук.
Есть только одно условие, по которому атлеты из России и Беларуси могут приехать на соревнования – они должны публично осудить агрессию против Украины и совершаемых там преступлений.