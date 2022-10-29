Бой Василия Ломаченко с Джемейном Ортисом станет первым после почти годовой паузы в карьере украинского боксера.

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Американец в свое время приобщался к тренировочному лагерю Ломы в качестве спарринг-партнера перед боем украинца с Ричардом Комми. Но это совершенно не беспокоит экс-чемпиона мира. Ломаченко уверен, что лучше изучил своего соперника.

"Не знаю, представляют ли дополнительную угрозу наши спарринги. Посмотрим. В его арсенале есть хорошая скорость, у него хорошие комбинации, понимание передвижения по рингу. В то же время я спарринговал с ним больше, чем он со мной, потому что он был моим. спарринг-партнером, когда мне приходилось работать одновременно с двумя оппонентами.

Так что у него нет опыта спаррингов со мной лицом к лицу. Он не получил 100 процентов меня. Так что я многое знаю о нем. Возможно, я даже знаю о нем больше, чем он обо мне,

– сказал Ломаченко.

Обратите внимание! В Украине поединок Ломаченко-Ортис начнется в ночь на 30 октября. Встреча начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.