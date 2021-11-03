Боевой состав

Тренерский штаб во главе с легендой сборной Украины Русланом Ротанем определился со списком футболистов, которые помогут "сине-желтым" в ближайших отборочных матчах. В заявку вошли 23 игрока.

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Следует отметить в заявке двух голкиперов Руслана Нещерета из Динамо и стража ворот Шахтера Анатолия Трубина. Также в список были включены Александр Сирота и Михаил Мудрик.

Заявка сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Анатолий Трубин.

Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Анатолий Трубин. Защитники: Александр Сирота, Константин Овчаренко, Антон Боль, Арсений Батагов, Александр Драмбаев, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Дмитрий Капинус.

Александр Сирота, Константин Овчаренко, Антон Боль, Арсений Батагов, Александр Драмбаев, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Дмитрий Капинус. Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Владимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Николай Михайленко, Даниил Алефиренко, Иван Желизко.

Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Владимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Николай Михайленко, Даниил Алефиренко, Иван Желизко. Нападающие: Богдан Вьюнник, Николай Кухаревич.

В резервный список попали 12 футболистов: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный, Роман Дидык, Даниил Кравчук, Богдан Порох, Олег Горин, Эльдар Кулиев.

График матчей и ситуация Украины в группе

Первый из двух поединков будет выездным для подопечных Руслана Ротаня. "Сине-желтые" полетят на игру против Северной Македонии, которая состоится 11 ноября. А уже 16 ноября молодежная национальная команда во Львове примет Сербию.

Перед двумя матчами сборная Украины с 9 пунктами занимает 2 место в группе Н. Наше отставание от лидеров, которыми являются французы, составляет лишь одно очко. Третьими в таблице как раз идут македонцы, в их активе 5 баллов. Сербы с 4 очками занимают 5-ю позицию.