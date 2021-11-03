Боевой состав
Тренерский штаб во главе с легендой сборной Украины Русланом Ротанем определился со списком футболистов, которые помогут "сине-желтым" в ближайших отборочных матчах. В заявку вошли 23 игрока.
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Следует отметить в заявке двух голкиперов Руслана Нещерета из Динамо и стража ворот Шахтера Анатолия Трубина. Также в список были включены Александр Сирота и Михаил Мудрик.
Заявка сборной Украины U-21
- Вратари: Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Анатолий Трубин.
- Защитники: Александр Сирота, Константин Овчаренко, Антон Боль, Арсений Батагов, Александр Драмбаев, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Дмитрий Капинус.
- Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Александр Назаренко, Владимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Николай Михайленко, Даниил Алефиренко, Иван Желизко.
- Нападающие: Богдан Вьюнник, Николай Кухаревич.
В резервный список попали 12 футболистов: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный, Роман Дидык, Даниил Кравчук, Богдан Порох, Олег Горин, Эльдар Кулиев.
График матчей и ситуация Украины в группе
Первый из двух поединков будет выездным для подопечных Руслана Ротаня. "Сине-желтые" полетят на игру против Северной Македонии, которая состоится 11 ноября. А уже 16 ноября молодежная национальная команда во Львове примет Сербию.
Перед двумя матчами сборная Украины с 9 пунктами занимает 2 место в группе Н. Наше отставание от лидеров, которыми являются французы, составляет лишь одно очко. Третьими в таблице как раз идут македонцы, в их активе 5 баллов. Сербы с 4 очками занимают 5-ю позицию.