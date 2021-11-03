Бойовий склад
Тренерський штаб на чолі з легендою збірної України Русланом Ротанем визначився із списком футболістів, які допоможуть "синьо-жовтим" у найближчих відбіркових матчах. У заявку увійшли 23 гравці.
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Слід відзначити у заявці двох голкіперів Руслана Нещерета з Динамо та стража воріт Шахтаря Анатолія Трубіна. Також у список були включені Олександр Сирота та Михайло Мудрик.
Заявка збірної України U-21
- Воротарі: Руслан Нещерет, Кіріл Фесюн, Анатолій Трубін
- Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, Арсеній Батагов, Олександр Драмбаєв, Олексій Сич, Максим Таловєров, Дмитро Капінус
- Півзахисники: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олександр Назаренко, Володимир Бражко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів, Микола Михайленко, Данило Алефіренко, Іван Желізко
- Нападники: Богдан В'юнник, Микола Кухаревич
У резервний список потрапили 12 футболістів: Максим Брагару, Валерій Дубко, Богдан Білошевський, Владислав Ванат, Євген Ісаєнко, Дмитро Мацапура, Денис Нагнойний, Роман Дідик, Данило Кравчук, Богдан Порох, Олег Горін, Ельдар Кулієв.
Графік матчів та ситуація України у групі
Перший із двох поєдинків буде виїзним для підопічних Руслана Ротаня. "Синьо-жовті" полетять на гру проти Північної Македонії, яка відбудеться 11 листопада. А вже 16 листопада молодіжна національна команда у Львові прийме Сербію.
Перед двома матчами збірна України з 9 пунктами посідає 2 місце у групі Н. Наше відставання від лідерів, якими є французи, складає лише одне очко. Третіми у таблиці якраз йдуть македонці, у їх активі 5 балів. Серби з 4 очками посідають 5-ту позицію.