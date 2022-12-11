Чемпионка поборола COVID-19: Джима возвращается на этап Кубка мира

Закончился второй этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Результаты украинской сборной пока далеки от хороших, а кадровая ситуация продолжает находиться в шатком состоянии.

Есть из расположения женской команды и положительные новости. На третьем этапе Кубка мира по биатлону вернется лидер сборной Юлия Джима.

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32-летняя биатлонистка не провела в новом сезоне еще ни одной гонки. Джима пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахте и австрийском Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус.

Интересно, что Юлия была в стартовом письме спринта в первой гонке сезона в Контиолахте, но в момент ее заменила Елена Белосюк.

Джима сменит в заявке сборной 17-летнюю дебютантку Александру Меркушину.

Состав сборной Украины

Юлия Джима

Дарья Блашко

Анна Кривонос

Елена Белосюк

Анастасия Меркушина

Третий этап Кубка мира стартует 15 декабря во французском Ансе. Поклонники биатлона увидят спринты, гонки преследования и первые в этом сезоне масс-старты. Этап продлится до 18 декабря.

Эти старты будут заключительными для биатлонистов в 2022 году. Четвертый этап в словенской Поклюке состоится уже в новом 2023 году.