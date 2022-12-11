Чемпионка поборола COVID-19: Джима возвращается на этап Кубка мира
Источник:Суспільне Спорт
Закончился второй этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Результаты украинской сборной пока далеки от хороших, а кадровая ситуация продолжает находиться в шатком состоянии.
Есть из расположения женской команды и положительные новости. На третьем этапе Кубка мира по биатлону вернется лидер сборной Юлия Джима.
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32-летняя биатлонистка не провела в новом сезоне еще ни одной гонки. Джима пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахте и австрийском Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус.
Интересно, что Юлия была в стартовом письме спринта в первой гонке сезона в Контиолахте, но в момент ее заменила Елена Белосюк.
Джима сменит в заявке сборной 17-летнюю дебютантку Александру Меркушину.
Состав сборной Украины
- Юлия Джима
- Дарья Блашко
- Анна Кривонос
- Елена Белосюк
- Анастасия Меркушина
Третий этап Кубка мира стартует 15 декабря во французском Ансе. Поклонники биатлона увидят спринты, гонки преследования и первые в этом сезоне масс-старты. Этап продлится до 18 декабря.
Эти старты будут заключительными для биатлонистов в 2022 году. Четвертый этап в словенской Поклюке состоится уже в новом 2023 году.