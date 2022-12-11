Чемпионка поборола COVID-19: Джима возвращается на этап Кубка мира

11 декабря 2022, 20:22
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Источник:

Суспільне Спорт

Закончился второй этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Результаты украинской сборной пока далеки от хороших, а кадровая ситуация продолжает находиться в шатком состоянии.

Есть из расположения женской команды и положительные новости. На третьем этапе Кубка мира по биатлону вернется лидер сборной Юлия Джима.

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32-летняя биатлонистка не провела в новом сезоне еще ни одной гонки. Джима пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахте и австрийском Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус.

Интересно, что Юлия была в стартовом письме спринта в первой гонке сезона в Контиолахте, но в момент ее заменила Елена Белосюк.

Джима сменит в заявке сборной 17-летнюю дебютантку Александру Меркушину.

Состав сборной Украины

  • Юлия Джима
  • Дарья Блашко
  • Анна Кривонос
  • Елена Белосюк
  • Анастасия Меркушина

Третий этап Кубка мира стартует 15 декабря во французском Ансе. Поклонники биатлона увидят спринты, гонки преследования и первые в этом сезоне масс-старты. Этап продлится до 18 декабря.

Эти старты будут заключительными для биатлонистов в 2022 году. Четвертый этап в словенской Поклюке состоится уже в новом 2023 году.

Автор: Софія Кулай