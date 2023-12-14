Самым сильным составом: Украина объявила заявку на мужской спринт в Ленцерхайде

Третий этап Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде 15 декабря продолжится мужским спринтом. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команды на спринтерскую гонку в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде. Также уже известны стартовые номера украинцев.

Читайте также: Лучшая гонка сезона: все украинки забежали в топ-30 спринта в Ленцерхайде

Состав не претерпел изменений

Украину представят Артем Прима (№14), Дмитрий Пидручный (№29), Антон Дудченко (№39), Артем Тищенко (№65) и Тарас Лесюк (№98). Гонка состоится 15 декабря в швейцарском Ленцерхайде и начнется в 15.15 по Киеву.

В таком же составе украинская сборная неделю назад выступила в спринте на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда ни одному из подопечных Санитры не удалось забежать в топ-40.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения России в Украину наша сборная не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом мужской команды в личных гонках этого сезона является 19-е место Дмитрия Пидручного в персьюте Хохфильцена.