Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах третього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайде. Також вже відомі стартові номери українців.

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Склад не зазнав змін

Україну представлять Артем Прима (№14), Дмитро Підручний (№29), Антон Дудченко (№39), Артем Тищенко (№65) та Тарас Лесюк (№98). Гонка відбудеться 15 грудня у швейцарському Ленцергайде та розпочнеться о 15:15 за Києвом.

Цікаво. У такому ж складі українська збірна тиждень тому виступила в спринті на етапі в австрійському Гохфільцені. Тоді жодному з підопічних Санітри не вдалося забігти до топ-40.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом чоловічої команди в особистих гонках цього сезону є 19 місце Дмитра Підручного в персьюті Гохфільцена.