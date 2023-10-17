Штурмовать аутсайдера придется без капитана: заявка сборной Украины на игру против Мальты

Во вторник 17 октября сборная Украины проведет свой второй матч отбора на Евро-2024 в этом месяце. Соперником команды Сергея Реброва станет аутсайдер группы сборная Мальты.

Утром в день матча тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на предстоящую игру. В окончательный список попали 23 футболиста.

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Капитан не попал в заявку

Из футболистов, которые находились в лагере сборной Украины и готовились к матчу в заявку не попал Тарас Степаненко. Причины пока не названы. на предмачевой пресс-конференции Сергей Ребров говорил, что все игроки здоровы.

Напомним, что после игры с Северной Македонией состав сборной оставили Руслан Малиновский, у которого есть перебор желтых карточек, и Сергей Кривцов – у него повреждение.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.



Заявка сборной Украины на игру с Мальтой / УАФ

. Матч с Мальтой начнется в 21.45. На сайтебудет доступна текстовая трансляция. Официальный транслятор – Megogo и местные телеканалы Суспільного в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.