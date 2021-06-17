Заявка сборной Украины на матч Евро-2020 с Северной Македонией

Сборная Украины 17 июня проведет свой второй поединок на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Северной Македонии в Бухаресте.

Наставник "сине-желтых" назвал футболистов, которые смогут принять участие во встрече. В обнародованном Украинской ассоциацией футбола списке 26 игроков

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Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии 17 июня. Поединок начнется в 16:00.