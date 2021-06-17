Заявка сборной Украины на матч Евро-2020 с Северной Македонией

17 июня 2021 , 10:26
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Источник:

УАФ

Сборная Украины 17 июня проведет свой второй поединок на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Северной Македонии в Бухаресте.

Наставник "сине-желтых" назвал футболистов, которые смогут принять участие во встрече. В обнародованном Украинской ассоциацией футбола списке 26 игроков

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Заявка сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков
  • Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Обратите внимание! Сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии 17 июня. Поединок начнется в 16:00.
Автор: Олег Васьків