Есть шанс сыграть в финале: Лунин попал в заявку Реала на важнейший матч сезона

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии из-за температуры. Впрочем, шансы увидеть Лунина в игре есть, поскольку Карло Анчелотти включил его в заявку на важнейший матч сезона.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти объявил заявку на финал Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Поединок состоится 1 июня в 22:00 по Киеву на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Читайте также Температура – не помеха тренировке: Лунин дома готовится к финалу Лиги чемпионов дома

Заявка Реала на финал Лиги чемпионов

В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил три тренировки "сливочных" из-за температуры. Поэтому 25-летний украинец не теряет надежды сыграть в решающем матче самого престижного евротурнира.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальйос, Арда Гюлер, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Лунин провел все матчи "сливочных" в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов, поскольку звездный бельгиец Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон из-за серьезной травмы.

После восстановления Куртуа сыграл в четырех из пяти последних матчей Реала в Ла Лиге. Лунину тренерский штаб Анчелотти за этот период отвел лишь встречу против Вильярреала (4:4) в 37-м туре.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 31 поединок, в которых пропустил 32 мяча. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.