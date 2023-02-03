Не дали дорогу украинцу: Днепр-1 обновил заявку на матчи Лиги конференций

Команда Александра Кучера неплохо усилилась зимой и внесла всех троих легионеров в заявку на еврокубки. А вот единственному украинскому новичку места в ней не нашлось.

Днепр-1 готовится к возобновлению сезона 2022-2023 и проводит сборы в Турции. Команде Кучера придется раньше вернуться к официальным поединкам, чем большинству клубов УПЛ.

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Дело в том, что днепряне прошли в плей-офф Лиги конференций. Там в 1/16 финала лидер УПЛ сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки. В преддверии возобновления евросезона Днепр-1 обновил свою заявку.

Команда отзаявила покинувшие днепрян Габриэля Бузанелло и Артема Громова. Вместо них клуб заявил трех новичков-легионеров – фланговых защитников Хайнера и Маттариту, а также вингера Пеглоу. А вот пришедшему зимой с Вереса Евгению Пасичу места не нашлось.

Заявка Днепра-1

: Макс Валеф, Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин.: Янис Амаш, Хайнер, Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Рональд Матаррита.: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Сергей Горбунов, Валентин Рубчинский, Валерий Лучкевич, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик.: Артем Довбик, Доминго Бланко, Фарес Балули, Жоау Пеглоу.

Напомним, что на групповой стадии днепряне заняли второе место, пропустив вперед АЗ Аклмаар. Позади остались Аполлон и Вадуц. Матчи против АЭКа пройдут 16 и 23 февраля.

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К слову, Днепр-1 уже играл против команды из Ларнаки в этот евросезон. В квалификации Лиги Европы команда Кучера дважды проиграла киприотам (1:2, 0:3) и вылетела в Лигу конференций. АЕК же занял третье место в группе ЛЕ, обойдя киевское Динамо.