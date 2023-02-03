Дніпро-1 готується до відновлення сезону 2022-2023 і проводить збори в Туреччині. Команді Кучера доведеться раніше повернутися до офіційних поєдинків ніж більшості клубів УПЛ.
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Справа в тому, що дніпряни пройшли в плей-офф Ліги конференцій. Там в 1/16 фіналу лідер УПЛ зіграє проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Напередодні відновлення євросезону Дніпро-1 оновив свою заявку.
Команда відзаявила Габріеля Бузанелло та Артема Громова, які залишили дніпрян. Замість них клуб заявив трьох новачків-легіонерів – флангових захисників Хайнера та Маттаріту, а також вінгера Пеглоу. А ось Євгену Пасічу, який прийшов взимку з Вереса, місця не знайшлось.
Заявка Дніпра-1
Нагадаємо, що на груповій стадії дніпряни посіли друге місце, пропустивши вперед АЗ Аклмаар. Позаду залишились Аполлон та Вадуц. Матчі проти АЕКа пройдуть 16 та 23 лютого.
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До слова, Дніпро-1 вже грав проти команди з Ларнаки цього євросезону. У кваліфікації Ліги Європи команда Кучера двічі програла кіпріотам (1:2, 0:3) і вилетів в Лігу конференцій. АЕК же посів третє місце в групі ЛЄ, обійшовши київське Динамо.