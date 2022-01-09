Заявка на четвертьфинал: Галичанка в гостях одолела Бриксен
9 января 2022 , 10:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Львовская Галичанка одержала победу в первом матче 1/8 финала Еврокубка. Команда обыграла в гостях итальянский Бриксен Зюдтироль.
Бриксен – Галичанка 29:36 (16:20)
На площадке итальянского клуба Бриксен, который из Брессаноне, подопечные Виталия Андронова сразу же повели в счете, и в дальнейшем лидерство не теряли.
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Впрочем, соперницы многого украинкам все же не позволяли, и цепко держались на небольшом расстоянии от них. Как следствие, до перерыва Галичанка добилась преимущества всего в четыре гола – 20:16.
В дебюте второго тайма гандболистки из Украины сделали рывок 4:1, который позволил им укрепить свое доминирование, и в итоге достичь форы в семь мячей – 36:29.
- Выездная победа приблизила Галичанку к выходу в 1/4 финала еврокубка. Ответный матч команды проведут во Львове 16 января.