Заявка на четвертьфинал: Галичанка в гостях одолела Бриксен

Львовская Галичанка одержала победу в первом матче 1/8 финала Еврокубка. Команда обыграла в гостях итальянский Бриксен Зюдтироль.

Бриксен – Галичанка 29:36 (16:20)

На площадке итальянского клуба Бриксен, который из Брессаноне, подопечные Виталия Андронова сразу же повели в счете, и в дальнейшем лидерство не теряли.

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Впрочем, соперницы многого украинкам все же не позволяли, и цепко держались на небольшом расстоянии от них. Как следствие, до перерыва Галичанка добилась преимущества всего в четыре гола – 20:16.

В дебюте второго тайма гандболистки из Украины сделали рывок 4:1, который позволил им укрепить свое доминирование, и в итоге достичь форы в семь мячей – 36:29.