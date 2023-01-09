Малиновский пролетел мимо заявки Аталанты на ближайший матч

Аталанта 9 января сыграет на выезде против Болонья в 17-м туре Серии А. Руслану Малиновскому не нашлось места в заявке на предстоящий поединок.

Джан Пьеро Гасперини взял с собой 23 футболиста. Однако среди них не нашлась фамилия Руслана Малиновского.

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Намек на отъезд украинского полузащитника

Это еще один намек на возможный переход во французский Марсель. Не было ведь информации о травме Руслана.



Заявка Аталанты на матч против Болоньи / Фото с твиттера клуба из Бергамо

Ранее в СМИ появилась информация, что 9 января украинский полузащитник улетит во Францию, чтобы пройти медосмотр в футбольном клубе Марсель. "Провансальцы" хотят арендовать с правом выкупа Малиновского контракта.

Аталанта же встретится с середняком итальянской Серии А. Поединок против Болонья начнется в 21:45 (по киевскому времени).

В случае победы клуб из Бергамо достигнут в турнирной таблице две римские команды – Рома и Лацио, которые занимают 6-е и 5-е места соответственно. Аталанта уступает им тремя очками, а это как раз одна победа.

Малиновский переезжает во Францию