Малиновский пролетел мимо заявки Аталанты на ближайший матч
Источник:твиттер Аталанты
Аталанта 9 января сыграет на выезде против Болонья в 17-м туре Серии А. Руслану Малиновскому не нашлось места в заявке на предстоящий поединок.
Джан Пьеро Гасперини взял с собой 23 футболиста. Однако среди них не нашлась фамилия Руслана Малиновского.
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Намек на отъезд украинского полузащитника
Это еще один намек на возможный переход во французский Марсель. Не было ведь информации о травме Руслана.
Заявка Аталанты на матч против Болоньи / Фото с твиттера клуба из Бергамо
Ранее в СМИ появилась информация, что 9 января украинский полузащитник улетит во Францию, чтобы пройти медосмотр в футбольном клубе Марсель. "Провансальцы" хотят арендовать с правом выкупа Малиновского контракта.Обратите внимание! Аталанта же встретится с середняком итальянской Серии А. Поединок против Болонья начнется в 21:45 (по киевскому времени).
В случае победы клуб из Бергамо достигнут в турнирной таблице две римские команды – Рома и Лацио, которые занимают 6-е и 5-е места соответственно. Аталанта уступает им тремя очками, а это как раз одна победа.
Малиновский переезжает во Францию
- Слухи о возможном переходе Малиновского в Марсель в печати летают уже давно. В этот раз "провансальцы", как никогда, близки к приезду украинца.
- Сообщалось, что французский клуб получил один отказ от Аталанты. Марсель ведь хочет арендовать Малиновского, а команда из Бергамо требует лишь полноценного трансфера Руслана. Украинский полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.
- Французы уже даже избавились от Жерсона, выступавший в команде на позиции Малиновского
- СМИ сообщали, что Марсель таки ударил по рукам с Аталантой по Руслану.