Защищая Украину от российских оккупантов погиб питомец Карпат Олег Мазур
Источник:Львівська Асоціація Футболу
Воспитанник львовских Карпат Олег Мазур трагически погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
Вечная память Герою
Полномасштабная война, которую Россия 24 февраля развязала против Украины, унесла жизни еще одного украинского спортсмена. В боях с русскими войсками погиб питомец львовских Карпат Олег Мазур.
Читайте також На Харківщині героїчно загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування Ленюк
Мазур был выпускником СДЮШОР Карпаты. В 2009 году он в составе "львов" стал победителем турнира Владимира Вараксина, забив в финале один из трех голов. Выступал также за команды Звенигорода, Лапаевки и Рудно.
На 27-м году в зоне боевых действий трагически оборвалась жизнь защитника Украины, питомца львовских Карпат, экс-футболиста львовской Галиции, Звенигорода, Лапаевки и Рудно Олега Мазура. Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина,
– говорится в сообщении.
Бывшему футболисту было всего 27 лет.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям Олега Мазура. Никогда не забудем и не простим этого оккупантам.
"Ангелы спорта"
- Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.
- К сожалению, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля погибли более 40 украинских спортсменов.
- В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.
Непоправимая потеря для украинского народа
- Недавно стало известно, что в Харьковской области героически погиб вице-чемпион Европы по спортивному ориентированию Ленюк.
- Олег Ленюк был мастером спорта Украины, многократным чемпионом национального первенства и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования.
- Во время обороны "Азовстали" погиб боксер Артём Моша.
- Моша был чемпионом Киева по боксу. Спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины и в последние дни находился вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь".