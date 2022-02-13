Загнал в угол и безжалостно добил: видео мощного нокаута украинца в Латвии
Источник:фейсбук Luckypunch.net
Дмитрий Безус – украинский боксер, которого до сих пор не могут победить соперники. Боец получил свою очередную победу в профессионалах.
Сохранил статус непобедимого
Соперником украинца стал боксер из Бразилии Марсело Насименто. Однако он тоже не создал больших проблем для Дмитрия Безуса.
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Поединок, который состоялся в латвийской Риге, закончился уже во втором раунде. Украинец зажал соперника в угол ринга и мощными ударами едва не отправил соперника за пределы канатов. Нокдаун для Насименто. После чего судья сразу остановил поединок и зафиксировал досрочную победу Безуса техническим нокаутом.
Видео нокаута в бою Безус – Насименто
- 32-летний боксер из Украины одержал свою восьмую победу подряд (4-нокаутом).
- Дмитрий нанес сопернику 22-е поражение в карьере.
Отметим, что Дмитрий Безус был спарринг-партнером Александра Усика во время подготовки к бою против Энтони Джошуа.