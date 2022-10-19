Сумасшедшая пушка Кочергина вывела Ракув в 1/8 финала Кубка Польши: видео гола

Ракув 18 октября сыграл на выезде против Заглембе в 1/16 финала Кубка Польши. Победный гол был забит только в компенсированное к матчу время.

Владислав Кочергин отыграл полный кубковый матч и принес своей команде победу. Уже на пятой компенсированной поединке минуте, сообщает 24 канал.

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Победный гол в Кубке

Футболист Заглембе потерял мяч у углового флажка. Игрок Ракува сместился поближе к центру и отдал под удар Кочергину. Владислав мощным ударом в одно касание прошил сетку ворот соперника.

Счет стал 0:1 в пользу Ракува, пробившегося в 1/8 финала Кубка Польши.

Заглембе – Ракув: видеообзор матча (гол Кочергина с 2:40)

Кочергин забил свой 5-й гол в 21 сыгранном матче. Также в активе Владислава один результативный ассист.

Украинец выступает за польский клуб с конца марта 2022 года. До перехода играл за луганскую Зорю и переехал в Польшу в статусе свободного агента.

Следующий поединок Ракув проведет 22 октября дома против Короны в польском Экстраклясе. В чемпионате команда Кочергина лидирует в турнирной таблице. За 13 туров набрала 29 очков.