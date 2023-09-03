Такие не берутся: футболист "молодежки" Украины забил фантастический гол в Европе – видео

В воскресенье, 3 сентября, Заглембе и Лехия выдали сверхрезультативный матч в 7 туре польской Экстраклясы. Один из семи голов забил украинец Иван Желизко.

Первый тайм завершился победой хозяев 2:0. На старте второй 45-минутки Заглембе увеличил свое преимущество до 3:0, сообщает 24 Канал.

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Мощная пушка украинца

После чего хозяева предпочли сопернику. Но сделали это зря. Футболисты Лехии дважды огорчили голкипера Заглембе в течение трех минут.

Сначала наш Иван Желизко отквитал один гол Лехии. Опорник ударом в одно касание из-за пределов штрафной забил прямо в нижний угол ворот соперника. Такие удары из разряда не берутся.

Желизко забил свой первый гол в 8 сыгранных матчах за Лехию в сезоне-2023/2024. Также в его активе один ассист.

Желизко выступает за польский клуб с августа 2023 года, когда перешел из латвийской Валмиеры. У Ивана контракт с Лехией до конца июня 2027-го.

После гола украинца Заглембе забил в свои ворота и уменьшил свое преимущество до минимума - 3:2.

Однако в конце поединка хозяева восстановили свое преимущество до 5:2.

Лехия неожиданно была разгромлена одним из аутсайдеров Экстраклассы, который за 7 туров набрал 5 очков.

Что касается клуба Желизка, то у него 10 пунктов и 7-я позиция.

Видеообзор матча Заглембе – Лехия (гол Желизка с 2:08)