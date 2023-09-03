Жирона – Лас-Пальмас 1:0

Гол: Порту, 88

Жирона подошла к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Команда Мичела отлично начала новый сезон Ла Лиги-2023/2024, сообщает 24 Канал.

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Со старта в составе хозяев вышел только один украинец Виктор Цыганков. Артем Довбык остался на скамейке запасных.

Уже на 30-й минуте Жирона могла повести в счете. Однако гол Суареса отменили из-за офсайда. Потому нули на табло не изменились.

До перерыва у команды были моменты, чтобы забить, но счет так и не изменился 0:0.

На старте второй 45-минутки командам так и не размочили нули. Поэтому в середине тайма тренеры прибегли к заменам, чтобы освежить игру.

На 62-й минуте на поле в составе Жироны появился Довбик, сменивший на острие атаки 36-летнего уругвайца Стуани.

Артем пытался цепляться за мяч впереди и даже имел моменты забить. Но то удара не удался, то голкипер Лас-Пальмас был на месте.

В конце матча Мичел заменил Цыганкова, выпустив на поле Порту, решившего судьбу победителя поединка. Ему хватило 13 минут, чтобы забить и вывести Жирону вперед 1:0.

Именно его гол принес победу хозяевам, ставшей уже третьей подряд для "красно-белых". В общем, в новом сезоне-2023/2024 Жирона еще не проигрывала.

Победа над Лас-Пальмасом подняла клуб Довбика и Цыганкова на 2-е место в таблице Ла Лиги, набрав 10 баллов в 4-х турах. А это всего на 2 очка меньше, чем завоевал лидер чемпионата Реал.

Что касается Лас-Пальмаса, то клуб продолжает идти в зоне вылета (2 пункта).

Жирона – Лас-Пальмас: видеообзор матча