"Задних пасти не будем": министр спорт Украины дал медальный прогноз на Олимпиаду-2020
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился медальными прогнозами на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.
Гутцайт считает, что перенос не должен сильно сказаться на наших атлетах, и поделился прогнозами на Олимпийские игры. Об этом он рассказал в интервью "1+1".
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Прогнозы? Лучшие. Мы работаем над этим. У нас около 15-20 элитных спортсменов, которые могут завоевать медали на Олимпийских играх. Прогнозирую 15-20 медалей. В целом же, Игры – это шанс для всех спортсменов. Если спортсмен получил лицензию, у него уже есть возможность получить медаль,
– сказал министр.
Также он рассказал о строительстве спортивной инфраструктуры и развитии спорта в Украине:
Если мы построим – а мы построим спортивную инфраструктуру, если будут олимпийские базы, если мы реконструируем спортивные школы, где занимаются наши дети, то у нас есть большие шансы, чтобы наш спорт развивался, чтобы наши дети побеждали, чтобы наши спортсмены выигрывали чемпионаты мира и Европы. Посмотрите историю украинского спорта, сколько у нас чемпионов, призеров. Нужно работать. Нужно делать зарплаты для тренеров, потому что спортсмен не может тренироваться, не может становиться чемпионом, если тренер не получает достойную зарплату.
Перенос Олимпиады в Токио: коротко
- Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры запланировали провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.
- Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.