"Задніх пасти не будемо": міністр спорту України дав медальний прогноз на Олімпіаду-2020
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився медальними прогнозами на Олімпійські ігри, які пройдуть в Токіо в 2021 році.
Гутцайт вважає, що перенесення не повинен сильно позначитися на наших атлетів, і поділився прогнозами на Олімпійські ігри. Про це він розповів у інтерв'ю "1+1".
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Прогнози? Найкращі. Ми працюємо над цим. У нас близько 15-20 елітних спортсменів, які можуть завоювати медалі на Олімпійських іграх. Прогнозую 15-20 медалей. В цілому ж, Ігри – це шанс для всіх спортсменів. Якщо спортсмен отримав ліцензію , у нього вже є можливість здобути медаль,
– сказав міністр.
Також він розповів про будівництво спортивної інфраструктури та перспективи розвитку спорту в Україні:
Якщо ми побудуємо – а ми побудуємо спортивну інфраструктуру, якщо будуть олімпійські бази, якщо ми реконструюємо спортивні школи, де займаються наші діти, то у нас є великі шанси, щоб наш спорт розвивався, щоб наші діти перемагали, щоб наші спортсмени вигравали чемпіонати світу і Європи. Подивіться історію українського спорту, скільки у нас є чемпіонів, призерів. Потрібно працювати. Потрібно робити зарплати для тренерів, тому що спортсмен не може тренуватися, не може ставати чемпіоном, якщо тренер не отримує гідну зарплату.
Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко
- Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.
- Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.