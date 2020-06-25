Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився медальними прогнозами на Олімпійські ігри, які пройдуть в Токіо в 2021 році.

Гутцайт вважає, що перенесення не повинен сильно позначитися на наших атлетів, і поділився прогнозами на Олімпійські ігри. Про це він розповів у інтерв'ю "1+1".

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Прогнози? Найкращі. Ми працюємо над цим. У нас близько 15-20 елітних спортсменів, які можуть завоювати медалі на Олімпійських іграх. Прогнозую 15-20 медалей. В цілому ж, Ігри – це шанс для всіх спортсменів. Якщо спортсмен отримав ліцензію , у нього вже є можливість здобути медаль,

– сказав міністр.

Також він розповів про будівництво спортивної інфраструктури та перспективи розвитку спорту в Україні:

Якщо ми побудуємо – а ми побудуємо спортивну інфраструктуру, якщо будуть олімпійські бази, якщо ми реконструюємо спортивні школи, де займаються наші діти, то у нас є великі шанси, щоб наш спорт розвивався, щоб наші діти перемагали, щоб наші спортсмени вигравали чемпіонати світу і Європи. Подивіться історію українського спорту, скільки у нас є чемпіонів, призерів. Потрібно працювати. Потрібно робити зарплати для тренерів, тому що спортсмен не може тренуватися, не може ставати чемпіоном, якщо тренер не отримує гідну зарплату.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко