Экс-футболист сборной Украины стал жертвой преступников: его обидчиков наконец-то задержали

На Закарпатье разоблачили преступников, систематически занимавшихся воровством. Одной из жертв грабителей стал известный украинский игрок, игравший за сборную и донецкий Шахтер.

Офис Генерального прокурора сообщил о задержании преступников, обокравших дом бывшего игрока Шахтера и сборной Украины, при этом не называя имя жертвы. Они украли из его дома значительное количество ценных вещей и деньги.

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Подозреваемые уже находятся под стражей

За информацией Украинской правды, речь идет о нынешнем наставнике Днепра-1 Александре Кучере. Он стал далеко не единственным пострадавшим от действий грабителей.

Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК Шахтер Донецк. Из его дома угнали значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они (воры) нанесли потерпевшим более 500 тысяч долларов США ущерба,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество и уже избраны меры предосторожности – это содержание под стражей.



Украденные часы, которые нашли при обыске / ОГП



Украденные украшения, которые нашли при обыске / ОГП

. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.