Экс-футболист сборной Украины стал жертвой преступников: его обидчиков наконец-то задержали
Источник:Офис Генерального прокурора
На Закарпатье разоблачили преступников, систематически занимавшихся воровством. Одной из жертв грабителей стал известный украинский игрок, игравший за сборную и донецкий Шахтер.
Офис Генерального прокурора сообщил о задержании преступников, обокравших дом бывшего игрока Шахтера и сборной Украины, при этом не называя имя жертвы. Они украли из его дома значительное количество ценных вещей и деньги.
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Подозреваемые уже находятся под стражей
За информацией Украинской правды, речь идет о нынешнем наставнике Днепра-1 Александре Кучере. Он стал далеко не единственным пострадавшим от действий грабителей.
Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК Шахтер Донецк. Из его дома угнали значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они (воры) нанесли потерпевшим более 500 тысяч долларов США ущерба,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество и уже избраны меры предосторожности – это содержание под стражей.
Украденные часы, которые нашли при обыске / ОГП