Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання злочинців, які обікрали будинок колишнього гравця Шахтаря та збірної України, при цьому не називаючи ім'я жертви. Вони викрали з його будинку значну кількість коштовних речей та гроші.

Читайте також Погрожували прострілити ноги: фанати напали на аргентинських футболістів через погані результати

Підозрювані вже перебувають під вартою

За інформацією Української правди, мова йде про нинішнього наставника Дніпра-1 Олександра Кучера. Він став далеко не єдиним постраждалим від дій грабіжників.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК Шахтар Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші. Загалом вони (злодії) завдали потерпілим понад 500 тисяч доларів США збитків,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно та вже обрано запобіжні заходи – це тримання під вартою.



Украдені годинники, які знайшли при обшуку / ОГП



Украдені прикраси​, які знайшли при обшуку / ОГП

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.