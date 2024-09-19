"Хмельницкий пришел пи*ды давать": жена Усика пошутила о задержании боксера в Польше

Екатерина Усик решила распространить анекдот о задержании ее мужа в Кракове. Девушка вспомнила историю Украины и соединила ее с образом казака от Александра.

Недавно украинский боксер Александр Усик попал в неприятную ситуацию. Абсолютного чемпиона мира по боксу задержали в аэропорту Кракова.

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Шутка от жены Усика

Некоторое время Усик пробыл в наручниках, после чего его отпустили. Такие действия польских правоохранителей вызвали возмущение со стороны МИД Украины и президента Владимира Зеленского.

А вот жена боксера Екатерина решила пошутить по поводу задержания. На своей странице в инстаграм девушка запостила фото Александра в казацком наряде, который он надел перед боем с Тайсоном Фьюри.

"Мы подумали, что это Богдан Хмельницкий снова пришел пи*ды давать как в 1648″, - поляки объяснили причину ареста Усика,

– написала Екатерина.

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Пост Екатерины Усик в сториз / скриншот

Сам Усик после освобождения записал видеообращение и заверил, что он на свободе и все с ним в порядке. При этом сообщалось, что причиной задержания стал недопуск одного из членов команды Александра к посадке на рейс.

Напомним, что 18 мая украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Усик по очкам победил Тайсона Фьюри и стал обладателем всех четырех поясов. Теперь же боксеров ожидает поединок-реванш 21 декабря.