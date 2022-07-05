Не забывайте обо мне, – баскетболистка, которую арестовали в России, написала письмо Байдену

Американская баскетболистка, которая является одной из лидеров Финикс Меркьюри в женской НБА Бриттни Грайнер, находится под арестом в России. Ее задержали еще в феврале.

Грайнер: Меня пугает, что я могу остаться здесь навсегда

Американка была задержана в феврале 2022 года, когда она находилась в России во время межсезонья ВНБА для игр за Екатеринбург. Грайнер обвиняют в хранении картриджей для электронных сигарет, в которых запрещено в РФ гашишное масло.

Читайте также Наставник сборной Украины по баскетболу рассказал о непристойном поведении грузин после матча

Баскетболистка обвиняется в контрабанде, за что ей грозит до 10 лет заключения.

В США убеждены, что ее арест политически мотивирован и требуют немедленного увольнения. В мае американское правительство признало Грайнера "незаконно задержанным". Суд над спортсменкой начался 1 июля.

Девушка решила лично обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь ей уехать из России. Часть письма осталась приватной, однако некоторые фрагменты опубликовали представители спортсменки.

Я сижу здесь, в русской тюрьме, в одиночестве со своими мыслями, лишена защиты моей жены, семьи и друзей, без моей олимпийской формы или каких-либо достижений – и меня пугает, что я могу остаться здесь навсегда,

– отметила Грайнер.

"Обычно 4 июля наша семья чтит тех, кто боролся за нашу свободу, в частности моему отцу, ветерану Вьетнамской войны. Больно думать о привычном праздновании этого дня, потому что в этом году свобода приобрела для меня совсем другое значение. Я сознаю то, сколько лежит на ваших плечах, но прошу вас, не забывайте обо мне и других американских узниках, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Впервые в жизни я голосовала в 2020 году, и я отдала вам голос. Я верю в вас", – написала баскетболистка.

Что известно о спортсменке