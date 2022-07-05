Грайнер: Мене лякає, що я можу залишитися тут назавжди

Американку затримали у лютому 2022 року, коли вона перебувала в Росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург. Грайнер звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене в РФ гашишне масло.

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Баскетболістку звинувачують у контрабанді, за що їй загрожує до 10 років ув'язнення.

У США переконані, що її арешт є політично вмотивованим та вимагають негайного звільнення. У травні американський уряд визнав Грайнер "незаконно затриманою". Суд над спортсменкою розпочався 1 липня.

Дівчина вирішила особисто звернутися до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їй виїхати з Росії. Частина листа залишилася приватною, проте все ж таки деякі фрагменти опублікували представники спортсменки.

Я сиджу тут, у російській в'язниці, на самоті зі своїми думками, позбавлена захисту моєї дружини, родини й друзів, без моєї олімпійської форми або будь-яких досягнень – і мене лякає, що я можу залишитися тут назавжди,

– зазначила Грайнер.

"Зазвичай 4 липня наша родина віддає шану тим, хто боровся за нашу свободу, зокрема моєму батькові, ветерану В'єтнамської війни. Боляче думати про звичне святкування цього дня, тому що цього року свобода набула для мене зовсім іншого значення. Я свідома того, скільки лежить на ваших плечах, але прошу вас, не забувайте про мене та інших американських в'язнів. Будь ласка, зробіть усе можливе, аби повернути нас додому. Уперше в житті я голосувала в 2020 році, і я віддала голос вам. Я вірю у вас", – написала баскетболістка.

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