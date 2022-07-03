Богатскис: Я до сих пор не понимаю тренеров и игроков грузинской сборной

Матч против грузин должен был состояться 27 февраля в Киеве. Однако из-за полномасштабного вторжения России его перенесли. Поединок приняла столица Латвии.

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Украинцы обыграли оппонентов со счетом 79:66. Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о непристойном поведении представителей сборной Грузии после матча.

"Это были эмоции. Я до сих пор не понимаю тренеров и игроков грузинской сборной. Они не контролировали эмоции и потом произошло то, что произошло. Надо начать с того, что грузины атаковали, а это значит, что у меня есть полное право брать тайм-аут." Если команда смирилась с поражением, она обычно уже не атакует, и я уже сказал игрокам: если грузины не атакуют, мы тоже не атакуем, но они атаковали.

После матча я говорил тренерам сборной Грузии: "Представляете, если после второго этапа у четырех команд — Украины, Грузии, Исландии и Италии будет закрутка. Тогда может быть так, что нам не хватит 1-2 очков и кто будет за это ответственным? "", – отметил специалист.

"После матча началась задвижка"

По словам тренера, главный наставник сборной Грузии отказался давить ему руку.

Я очень уважаю грузинских баскетболистов: они суперигроки, суперлюди, их руководство сделало все, чтобы их команда играла на таком уровне. Я понимаю, что у них были эмоции, они ведь были фаворитами игры.После матча началась метель, игроки позволяли себе говорить то, что позволяли, их тренер не захотел пожать руки, хотя обычно, если ты обижен на соперника, ты жмешь руку и говоришь все в лицо,

– сказал Богатскис.

Наставник "сине-желтых" решил спросить мнения тренера сборной Латвии Луки Бьянки, тот сказал, что Багатскис все сделал правильно.

"Были эмоции, и после матча все игроки и тренеры грузин напали на меня и я, в свою очередь, также не сдержал свои эмоции. Поэтому у меня остался определенный осадок.

Но в будущем, если в следующих 100 матчах будет разрешаться судьба 1-2 очков, я еще 100 раз возьму тайм-аут. Мне только жаль, что я не проконтролировал свои эмоции, ведь для меня это не характерно. Но то, что мне говорили игроки и тренеры грузин, пусть останется на их совести", – добавил тренер сборной Украины.

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