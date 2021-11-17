Легкоатлетка настолько сосредоточена на подготовке к новому сезону, что вернулась домой со стадиона лишь в одном жилете.

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"И так сегодня мы сделали еще одну беговую, и это уже экватор нашего сбора. На стадионе было не до сторис, и теперь единственное желание – отдохнуть" – рассказала Марина.



Марина Бех-Романчук / Фото из инстаграма спортсменки

К тому же легкоатлетка была настолько обеспокоена тренировками, что взяла с собой вместо левого и правого две пары правых носков и поделилась в социальных сетях инцидентом:

"Сугубо мое утро. Два правых носка, думаю надену другие – надела другие, опять два правых носка".



Фото з інстаграму спортсменки

Напомним. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинская звезда "королевы спорта" заняла пятое место.