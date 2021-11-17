Легкоатлетка настільки зосереджена на підготовці до нового сезону, що повернулася додому зі стадіону лише в одному жилеті.

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"І так сьогодні ми зробили ще одну бігову, і це вже екватор нашого збору. На стадіоні було не до сторіс, і тепер єдине бажання – відпочити" – розповіла Марина.



Марина Бех-Романчук / Фото з інстаграму спортсменки

До того ж легкоатлетка була настільки стурбована тренуваннями, що взяла із собою замість лівого та правого дві пари правих шкарпеток і поділилася в соціальних мережах інцидентом:

"Суто про мій ранок. Два праві шкарпетки, думаю одягну інші – одягла інші, знову дві праві шкарпетки".



Фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українська зірка "королеви спорту" посіла п'яте місце.