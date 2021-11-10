Забил космическим ударом с собственной части поля: видео топ-5 лучших голов тура Бундеслиги

Футбольные выходные подарили нам много красивых голов в немецкой Бундеслиге. Первое место в топ-5 лучших результативных ударов занял шальной выстрел игрока Бохума Милоша Пантовича.

Звездопад красивых голов в Бундеслиге

Официальный ютуб-канал немецкой Бундеслиги презентовал топ-5 лучших голов 11-го тура. Возглавил этот рейтинг полузащитник Бохума Милош Пантович, удвоивший преимущество команды в матче с Хоффенхаймом.

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Топ-5 лучших голов 11 тура в Германии

Милош Пантович (Бохум) Сильван Видмер (Майнц) Стеван Йоветич (Герта) Кристофер Нкунку (Лейпциг) Юлиан Рюерсон (Унион)

Как забил лидер рейтинга

Следует отметить лидера этого списка. Хоффенхайм всей командой побежал в штрафную перед розыгрышем углового, чтобы спасти хотя бы ничью. К стандарту подключился даже голкипер команды. Но все завершилось в пользу соперника.

Хозяева успешно отбились после углового и стремительно доставили мяч своему атакующему полузащитнику Милошу Пантовичу. Тот приблизился ближе к центру поля, остановился и пробил в пустые ворота. Привратник не успел вернуться в собственные владения. Мяч спокойно пересек линию ворот Хоффенхайма. Вот так Бохум удвоил преимущество.

Благодаря победе со счетом 2:0 клуб приблизился к сопернику. Теперь между Бохумом и Хоффенхаймом разница лишь в одно очко.

Для Пантовича это третий гол в 10 сыгранных поединках, в которых он также отметился одним асистом.

Подборка лучших голов тура: видео