Забил космическим ударом с собственной части поля: видео топ-5 лучших голов тура Бундеслиги

10 ноября 2021 , 10:14
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Источник:

24 канал

Футбольные выходные подарили нам много красивых голов в немецкой Бундеслиге. Первое место в топ-5 лучших результативных ударов занял шальной выстрел игрока Бохума Милоша Пантовича.

Звездопад красивых голов в Бундеслиге

Официальный ютуб-канал немецкой Бундеслиги презентовал топ-5 лучших голов 11-го тура. Возглавил этот рейтинг полузащитник Бохума Милош Пантович, удвоивший преимущество команды в матче с Хоффенхаймом.

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Топ-5 лучших голов 11 тура в Германии

  1. Милош Пантович (Бохум)
  2. Сильван Видмер (Майнц)
  3. Стеван Йоветич (Герта)
  4. Кристофер Нкунку (Лейпциг)
  5. Юлиан Рюерсон (Унион)

Как забил лидер рейтинга

Следует отметить лидера этого списка. Хоффенхайм всей командой побежал в штрафную перед розыгрышем углового, чтобы спасти хотя бы ничью. К стандарту подключился даже голкипер команды. Но все завершилось в пользу соперника.

Хозяева успешно отбились после углового и стремительно доставили мяч своему атакующему полузащитнику Милошу Пантовичу. Тот приблизился ближе к центру поля, остановился и пробил в пустые ворота. Привратник не успел вернуться в собственные владения. Мяч спокойно пересек линию ворот Хоффенхайма. Вот так Бохум удвоил преимущество.

  • Благодаря победе со счетом 2:0 клуб приблизился к сопернику. Теперь между Бохумом и Хоффенхаймом разница лишь в одно очко.
  • Для Пантовича это третий гол в 10 сыгранных поединках, в которых он также отметился одним асистом.

Подборка лучших голов тура: видео

Автор: Софія Кулай