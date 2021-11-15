Заберу чемпионский титул из Украины, – дерзкий претендент пригрозил украинцу перед боем

В субботу, 20 ноября, в Киеве Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира WBA. Его соперник – панамец Луис Консепсьон.

Консепсьон прибыл в Киев

Официальный претендент на звание чемпиона мира WBA Луис Консепсьон прилетел в Киев в понедельник, 15 ноября. По прилету боксер поделился своими ожиданиями от противостояния с действующим чемпионом Артемом Далакяном.

Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей команды. Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техничным боксером. Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины,

– признался Луис Консепсьон.

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Что стоит знать о боксерах

Луис Мигель Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006 года и за это время провел 48 боев. Победил в 39 поединках, в 28 – досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA во флайвейте Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.

Артем Далакян на профессиональном ринге провел 20 боев. В активе украинца 20 побед, 14 из которых нокаутом. Титул чемпиона мира WBA Далакян выиграл 24 февраля 2018 года, когда в американском Инглвуде победил местного боксера Брайана Вилория. После этого Артем провел в Киеве четыре успешных защиты чемпионского титула.

Когда состоится бой

Бой Далакян – Консепсьон состоится в субботу, 20 ноября, в Выставочном центре ACCO International (Киев, просп. Победы, 40-б). Билеты на бой стартуют от 1000 гривен.

Во время боксерского шоу будут соблюдены все меры безопасности и рекомендации в контексте эпидемиологической ситуации в Киеве. На арену могут попасть только вакцинированные зрители или те, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19. Шоу начинается в 19:00 с рейтинговых поединков.