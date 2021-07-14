Как забавная ошибка вратаря Арсенала привела к курьезному голу: видео
14 июля 2021 , 09:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Вратарь Арсенала Артур Оконкво посмешил зрителей во время товарищеского матча с Хибернианом. Шотландский клуб выиграл 2:1.
Первый гол был забит после серьезной ошибки 19-летнего голкипера.
К слову Заря вырвала победу в контрольном матче на 90-й минуте благодаря автоголу
Оконкво махнул ногой мимо мяча, позволив игроку Хайберниан расстрелять пустые ворота. Поединок завершился победой шотландской команды.
Видео курьезной ошибки Оконкво
- Оконкво – воспитанник Арсенала, который прошел все молодежные команды лондонцев, начиная с девятилетнего возраста.
- В прошлом сезоне молодой голкипер регулярно тренировался с первой командой "канониров" и фактически исполнял роль третьего вратаря, однако дебютировать на профессиональном уровне Артуру пока не удалось.