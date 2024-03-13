Забарный забил дебютный гол за Борнмут и помог сотворить сумасшедший камбэк с 0:3

Борнмут пропустил трижды от Лутона в первом тайме, но после перерыва забил аж четыре мяча. Один из них записал на свой счет украинец Илья Забарный.

Борнмут – Лутон 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семенио, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Баркли, 45+1.

Сегодня, 13 марта, в чемпионате Англии прошел перенесенный матч 17 тура. В нем встречались аутсайдеры таблицы – Борнмут принимал новичка АПЛ Лутон Таун, пишет 24 канал.

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Первый гол Забарного

В основе "вишен" уже традиционно появился защитник сборной Украины. Первый тайм получился для Борнмута крайне провальным, команда до перерыва пропустила аж трижды из-за голов Чонга, Баркли и Огбене.

Казалось, что подопечные Ираолы уже обречены, но во втором тайме Борнмут создал невероятный камбэк. Всего в течение 14 минут хозяевам удалось отличиться трижды и сравнять счет.

Приятно, что один из мячей забил как раз Забарный. После углового и сейва кипера Лутона Илья сыграл на добивании и оформил свой первый гол в английском клубе.

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Сумасшедшая победа

После третьего гола от Семенио игра успокоилась и приближалась к драматической ничьей. Однако фортуна решила еще раз улыбнуться Борнмуту. На 83 минуте Антуан откликнулся на классную передачу от Унала и точным ударом оформил дубль.

Этот гол принес Борнмуту такую яркую победу. Она еще больше отдалила "вишен" от зоны вылета, сейчас команда идет 13-й, имея гандикап над Лутоном в 14 баллов. Сами же "шляпники" отстают от спасительной зоны на три очка.

Видео гола Ильи Забарного: