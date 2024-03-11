В минувшие выходные Эвертон уступил Манчестер Юнайтед в матче 28 тура чемпионата Англии 2023-2024. Команда Виталия Миколенко находится на спаде, ведь уже 11 матчей подряд в АПЛ не может выиграть.

По теме Черная полоса Эвертона продолжается: Манчестер Юнайтед благодаря двум пенальти обыграл команду Миколенко

Вечеринка после позора

Тем не менее, для одного из лидеров команды и вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда такие результаты не выглядят катастрофическими. В тот же день после очередного провала Эвертона вратарь стал виновником неприятной ситуации.

Джордан организовал шумную алкогольную вечеринку в честь своего 30-летия. Соответствующими фотографиями с тусовки поделилась его жена Меган в соцсетях.



Джордан Пикфорд с женой Меган / instagram.com/meganpickford_

На нескольких из них Пикфорд позирует с бокалом с шампанским или различными коктейлями. Сообщается, что шоу стоило около 15 тысяч фунтов и было рассчитано на полторы сотни гостей. Среди них были замечены известные звезды из мира спорта.



Джордан Пикфорд празднует день рождения / instagram.com/meganpickford_

Например, вечеринку посетил легенда Эвертона и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни. Также поздравить Джордана решил и бывший боксер Тони Беллью, который завершил карьеру в 2018 году после поражения от Александра Усика.

Читайте также Скандал в АПЛ: судья лишил Ливерпуль пенальти в чемпионском матче с Манчестер Сити – видео

Отметим, что в 28-ми матчах АПЛ Эвертон набрал 31 очко и должен был бы занимать 14 место. Впрочем мерсисайдцев оштрафовали на шесть баллов из-за финансовых махинаций, поэтому команда Шона Дайча пока идет 16-й. "Ириски" опережают зону вылета на четыре очка.